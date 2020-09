tmw Alessandro Florenzi è arrivato a Parigi. Ora le visite col PSG

Alessandro Florenzi è a Parigi. Partito oggi da Roma insieme al suo agente Alessandro Lucci, è arrivato nella Ville Lumiere. È il colpo a sorpresa di Leonardo. Il terzino italiano effettua ora i test medici e le visite col PSG. Poi le parti saranno in sede per le firme, per mettere nero su bianco l'affare in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni.