TMW - Allan: "Felice se James viene al Napoli. Sarri? Avversario da battere"

Intervistato nella zona mista dell'Arena Corinthians dall'inviato di TMW in Brasile, il centrocampista del Napoli e della Seleçao Allan ha parlato così della possibile sfida con l'Argentina ai quarti di finale della Copa América, oltre al flirt con gli azzurri di James Rodriguez e al tradimento di Maurizio Sarri: "Ci piacerebbe molto affrontare l'Argentina ai quarti, ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi. Ci sentiamo pronti per sfidare chiunque, non possiamo sceglierci noi l'avversario".

Brasile vincente e convincente, 5-0 al Perù.

"Siamo partiti bene, giocando un buon calcio fin dal 1'. Siamo davvero felici per questa vittoria e non vogliamo fermarci".

Sarebbe felice di avere con lei James al Napoli?

"James è un calciatore di qualità mondiale. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti a Napoli".

Qual è stata la sua reazione all'approdo di Sarri alla Juve?

"Nessuna reazione. È stata una sua scelta e dobbiamo rispettarla. Noi siamo il Napoli e lui ora sarà un nostro avversario, cercheremo di batterlo".