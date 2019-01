TMW - Atalanta, bagarre su Gosens. Anche Borussia e Schalke sondano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La crescita esponenziale di Robin Gosens, e il cambio di agente recentemente avvenuto, pongono il tedesco in cima alla lista dei desideri di diversi club che ne hanno seguito le gesta in questa prima metà della stagione: interessamenti e sondaggi che sono arrivati all'Atalanta, club con cui Gosens è in scadenza a giugno 2021, dall'Italia ma anche e soprattutto dall'estero. Tuttavia, in questo momento l'ex Heracles non è considerato cedibile dalla Dea, che ha rifiutato ogni tipo di sondaggio, persino quelli provenienti dalla Bundesliga, firmati Borussia Dortmund e Schalke 04, entrambe molto attente ai giovani talenti provenienti da tutta l'Europa.