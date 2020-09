tmw Atalanta, frenata per Karsdorp? La Dea è pronta ad andare su Zappacosta

Sorpresa sugli esterni per l'Atalanta: non è ancora chiusa la trattativa per Rick Karsdorp. Sarebbe da registrare una frenata delle ultime ore per l'olandese della Roma, visto che non c'è intesa tra la Dea e gli agenti del calciatore su ingaggio e commissioni. Per questo l'Atalanta non vuole farsi trovare impreparata e può accelerare a breve per un altro nome: è quello di Davide Zappacosta del Chelsea, che si prepara a superare Karsdorp per la corsia destra di Gasperini. Per il classe '92 sarebbe un ritorno dopo aver già giocato a Bergamo sia nella Primavera orobica che tra i big nella stagione 2014/2015. Domani giornata importante sul fronte Karsdorp: qualora non dovesse arrivare l'attesa fumata bianca tra le parti, l'obiettivo di Percassi e Sartori è a Londra anche se servirà un lavoro certosino e una formula gradita a tutti per far combaciare i conti.