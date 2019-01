Fonte: Marco Conterio

© foto di Imago/Image Sport

Dimitri Oberlin, attaccante svizzero di proprietà del Basilea, potrebbe approdare in Italia nel corso di questi ultimi due giorni di mercato. E' un'idea per l'Atalanta con la trattativa che, in caso di decollo, potrebbe svilupparsi sulla base del prestito con diritto di riscatto.