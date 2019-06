TMW - Atalanta, muro per Gosens: altro no allo Schalke 04

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta fa muro per Robin Gosens, specie dopo la conquista della Champions League che ha visto il tedesco tra i grandi protagonisti. Secondo quanto da noi raccolto, nelle ultime ore gli orobici hanno detto no ad un nuovo assalto dello Schalke 04, che ha avanzato una offerta da quasi dieci milioni per il laterale di Emmerich am Rhein. Sul giocatore c'è anche il Bayer Leverkusen, ma in questo momento l'offerta più convincente è arrivata dai Minatori.