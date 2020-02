vedi letture

tmw Atalanta, per Toloi piccola lesione al flessore destro

Guai difensivi per l'Atalanta, che nelle prossime gare potrebbe dover rinunciare a Rafael Toloi e ha già Djimsiti in non perfette condizioni. Terapie per il difensore brasiliano quest'oggi, dopo la risonanza magnetica effettuata oggi per una sospessa lesione al flessore destro. L'esito è una piccola lesione: scongiurata quindi l'ipotesi di un lungo stop per il centrale orobico.