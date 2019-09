TMW - Atletico-Juve, Dominguez: "J. Felix erede di CR7? Lo pensano tutti"

Fonte: Intervista di Ivan Cardia

"Joao Felix erede di CR7? Lo pensano tutti, soprattutto perché è portoghese e perché può diventare uno dei migliori al mondo. Gli va dato tempo, però ha tutti i numeri per essere uno dei più forti". Nell'intervista esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex promessa dell'Atletico Madrid, Alvaro Dominguez, si sofferma - tra le altre cose - anche sulle possibili sorprese in campo della gara di questa sera tra la Juventus e la squadra del Cholo Simeone.

Chi deciderà la partita stasera? “Domanda difficile. Gli occhi sono puntati su giocatori come Ronaldo o Joao Felix. Però penso che Vitolo sia in forma, e che Saul nelle grandi partite si esalti. Come dicevo prima, sarà fondamentale vedere come la difesa dell’Atletico risponderà al forte attacco della Juventus”.

La Juve ha cambiato allenatore. Come è visto Sarri in Spagna? ”Ha dato il suo meglio al Napoli. Credo che i partenopei e l’Atletico siano squadre simili, per il tipo di tifoseria, di gioco e anche per le rispettive ambizioni. Sarà una battaglia, Sarri in Spagna è visto bene. Certo, ci si aspettava qualcosa di più al Chelsea: è difficile alla sua età ambientarsi in un calcio diverso. Però ha grandi qualità, e penso che il suo meglio possa darlo in Italia ancora una volta”.

