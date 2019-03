© foto di Alterphotos/Image Sport

Intervistato in esclusiva da TMW nel giorno di Juventus-Atletico Madrid, l'ex difensore dei colchoneros Alvaro Dominguez ha parlato anche della Supercoppa UEFA vinta contro l'Inter nell'agosto 2010, pochi mesi prima dell'approdo in panchina di Simeone: "Ho un ricordo davvero speciale di quella finale. Affrontammo una delle formazioni più temute di quel periodo: l'Inter del Triplete, l'Inter di Mourinho. Fu una sfida durissima per noi, giocammo contro campioni del calibro di Eto'o, Milito, Maicon, Stankovic, Samuel... Fu una partita molto intensa, ma alla fine meritammo di vincere e possiamo dire che l'Atletico ha iniziato a scrivere la sua bella e lunga storia degli ultimi anni proprio a partire da quel trofeo".

Sul 'Cholo' Simeone, suo allenatore nel 2011-2012: "Simeone in questo momento è uno dei tre migliori allenatori del mondo. A livello personale è sicuramente il tecnico più capace che ho avuto in carriera. Oltre a questo, penso che sia anche il miglior allenatore possibile per l'Atletico Madrid, una squadra che rispecchia in tutto e per tutto il carattere del suo leader in panchina. Ovunque andrà in futuro, trionferà sempre".