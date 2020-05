tmw Atletico Madrid, Zapata è nella rosa dei nomi. Ma per l'Atalanta è incedibile

Duvan Zapata è uno di quei nomi che possono entrare nelle mire dell'Atletico Madrid. Però parlare di una trattativa e di una proposta è assolutamente prematuro, perché le possibilità per i biancorossi sono molteplici, da Rodrigo a Raul Jimenez, passando per Edinson Cavani. La situazione dell'uruguagio è evidente: l'accordo era già praticamente fatto a gennaio, poi il Coronavirus ha fatto ripensare alle proposte: un triennale da oltre 10 milioni di base era un po' troppo anche per il Matador.

INCEDIBILE - Se un anno fa Duvan Zapata poteva essere il sacrificio, qualora fossero arrivate proposte da 60 milioni di euro, ora non è cedibile a meno che non sia lui stesso a chiederlo. E comunque chi propone deve anche avere una forza economica non indifferente, perché l'intenzione non è quella di lasciarlo andare via. Zapata ha comunque 29 anni e le big dovrebbero puntare molto su di lui, mentre all'Atletico sarebbe comunque in alternativa con Morata dopo l'addio di Diego Costa.

VISIONATO - Nella scorsa stagione il colombiano è stato visionato più volte, cosa accaduta anche in questa annata, ma con meno intensità. Sono da escludere contatti in questo momento e probabilmente non ci saranno nemmeno prossimamente, a meno che Zapata non esca pubblicamente allo scoperto. Ma il colombiano non ha intenzione di muoversi dopo l'ottima stagione in nerazzurro.