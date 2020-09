tmw Attesa Valencia per Rugani. Prestito secco con bonus, ora la risposta del giocatore

Daniele Rugani e il futuro. Porta chiusa e spazi che alla Juventus non ci sono, quella d'uscita è aperta verso nuove destinazioni. La Vecchia Signora non ha dubbi ed è pronta a farlo partire ma non sono arrivate proposte cash per il giocatore. Quella del prestito secco con indennizzo e premi legati a obiettivi da parte del Valencia è quella più vantaggiosa. La Juventus sembra essere orientata verso il sì, la risposta agli iberici la darà domani e resta da capire cosa vorrà fare della prossima stagione e del suo futuro anche il giocatore.