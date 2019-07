Fonte: dall'inviato a Linate, Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio è tornato da Manchester ed è stato intercettato dai giornalisti presenti a Linate tra cui Tuttomercatoweb.com. "Barella è stato acquistato? Non lo sapevo (scherza il ds dell'Inter: il centrocampista è in arrivo a breve all'aeroporto). Lukaku? Nessuna novità. E' stata una presa di contatto come era giusto che fosse, un contatto ufficiale e basta. E' stata una presa di contatto, punto. Barella? I giocatori sono presi d'accordo con l'allenatore, Conte, rispettando i parametri economici".