Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La squadra c'è sempre stata, stiamo facendo un buon lavoro". Parola di Khouma El Babacar, attaccante del Sassuolo, oggi protagonista di un evento benefico dell'associazione 30 foundation, che si occupa di assistere bambini e famiglie in difficoltà in Senegal. "Mister De Zerbi- spiega l'ex attaccante della Fiorentina - cerca di migliorare sempre tutti, è un grande allenatore".

Come hai visto i viola?

"Quando sono uscito dal campo, al Franchi, mi sono sentito proprio male perché vedevo la città triste. Non deve essere così, i tifosi hanno sempre dato una mano alla squadra e devono aiutare i ragazzi, hanno dato tutto per la maglia".

Montella?

"L'ho avuto in viola, è un gran signore e mi ha dato modo di giocare tanto. Gli auguro di fare un bel lavoro".

Sette gol per te in questa stagione.

"Volevo fare di più ma l'obiettivo è sempre aiutare la squadra, andando a prendere la palla e scaricandola. Siamo in salute e dobbiamo continuare così".