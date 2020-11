tmw Benevento, Vigorito manda tutti in ritiro. Oggi lungo confronto con mister Inzaghi

Parlare di crisi è sicuramente prematuro. Del resto, anche a Verona, per almeno un'ora si è visto un ottimo Benevento così come accaduto per un tempo a cospetto di realtà più blasonate come Roma e Napoli. Il presidente Oreste Vigorito, però, non vuole cali di concentrazione e ha deciso di mandare tutti in ritiro per ritrovare serenità e concentrazione. La squadra, come accaduto in passato, andrà a Venticano sotto lo sguardo vigile del direttore sportivo Pasquale Foggia. C'è consapevolezza di aver allestito una rosa competitiva per raggiungere la salvezza, ma all'indomani della quarta sconfitta consecutiva è assolutamente legittimo che il patron voglia capire cosa non stia funzionando. Prima un summit col ds, poi un confronto con il tecnico Filippo Inzaghi a cui è stata rinnovata massima fiducia. Il prossimo match è delicatissimo. Nel Sannio arriva lo Spezia e sarà uno scontro diretto da non fallire, anche perchè successivamente il calendario proporrà le gare contro Fiorentina e Juventus. Nessun campanello d'allarme, dunque, ma la necessità di fare quadrato e correggere gli errori. La classifica è ancora molto corta e un ulteriore passo falso disperderebbe quel clima d'entusiasmo che, da tempo, si respira in città.