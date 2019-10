Fonte: Dal nostro inviato a Bologna, Giacomo Iacobellis

© foto di Federico Gaetano

Intervistato in esclusiva da TMW nel post-partita di Bologna-Real Madrid Leggende, il portiere classe '77 Albano Bizzarri ha aperto le porte a una possibile nuova avventura tra i pali: "Ritiro scelta definitiva? Di definitivo non c'è niente nella vita, ancora non è arrivata l'offerta giusta, ma mai dire mai... Ho ancora voglia di giocare", le parole dell'argentino svincolatosi quest'estate dal Foggia.