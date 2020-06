tmw Bologna, al lavoro per la ripartenza con un Dijks in più

Settimana proficua di allenamenti per il Bologna che a Casteldebole sta proseguendo nel suo programma di ripresa della condizione fisica dopo il lockdown, alternando sedute mattutine a pomeridiane. Oggi partitella a tutto campo 11 contro 11 e anche nel weekend, a partire da domattina alle 10.30, sono previste sedute atletiche e sfide in famiglia, utili per ritrovare un minimo di ritmo gara che oggi naturalmente è assente.

La grande fortuna del Bologna, almeno per ora, è che non ci sono infortunati con cui fare i conti. Anzi, il lungodegente Mitchell Dijks è tornato ed appare in gran forma, pronto a riprendere pieno possesso della fascia sinistra; così come Svanberg è pienamente recuperato e sarà un'arma in più da utilizzare in mezzo al campo. Il problema per i rossoblu alla ripresa del campionato contro la Juventus sarà semmai fare i conti con gli squalificati: mancheranno infatti Bani, Schouten e Santander appiedati dal giudice sportivo. C’è poi ottimismo sul rinnovo dei contratti di Palacio e Danilo che scadono il 30 giugno, rinnovi che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni e che sgombrerebbero il campo da ogni tipo di equivoco.

La prossima sarà ancora una settimana di lavoro al centro sportivo "Niccolò Galli" più o meno sulla stessa falsariga di quanto fatto finora. Qualche cambiamento potrebbe essere invece apportato dopo il 15, in vista poi del ritorno in campo lunedì 22.