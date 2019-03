Fonte: Dagli inviati a La Spezia, Simone Lorini e Andrea Piras

Daniele Corazza, responsabile del settore giovanile del Bologna, ha parlato a TMW del successo nel Torneo di Viareggio maturato dopo la vittoria ai rigori nella finale contro il Genoa: "Una grande soddisfazione, sentivamo il peso di questa gara. La società ci seguiva da vicino, siamo felici per tutto il settore giovanile e per la società che ci ha messo a disposizione risorse e investimenti. Oggi abbiamo ripagato la fiducia che ci è stata data. Cosa lascia questa vittoria? Per noi non è iniziato oggi questo percorso. Tanti anni fa abbiamo creduto nel lavoro sui ragazzi del territorio e questa è la vittoria del gruppo. Questa strada deve continuare, con giocatori che amano la maglia e hanno la consapevolezza di giocare per un grande club. Questa è una delle ricette che ci ha permesso di vincere. Per me e i colleghi del settore giovanile vedere alzare questa coppa è una gioia incredibile che ci fa capire che il lavoro intrapreso va nella direzione giusta. Giocatori della prima squadra a cui manca il senso di appartenenza? E' più facile avere un senso di appartenenza con la Primavera, è un lavoro prolungato negli anni. Abbiamo fatto un lavoro specifico sul senso di appartenenza, perché questo per me è il futuro. Serve solo risvegliarlo".