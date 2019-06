Fonte: Da Milano, Ivan Cardia

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic vuole essere protagonista nel prossimo campionato ed è già al lavoro per rinforzare la rosa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club felsineo pensa a José Mauri per il centrocampo. In giornata, contatto fra Miha e l’entourage del giovane centrocampista: al

momento, un’idea e non una trattativa concreta. Che può però accendersi nei prossimi giorni. Mauri, svincolato dal Milan, ritroverebbe così il tecnico serbo, dopo la breve parentesi della stagione 2015-16 in rossonero: non giocò tantissimo, ma in un contesto diverso la fiducia nei suoi confronti da parte di Sinisa potrebbe essere altrettanto diversa.