TMW - Bradaric: "Vittoria importante per noi, voglio restare a Cagliari"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filip Bradaric, centrocampista del Cagliari, ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW il pareggio di oggi contro il Genoa: “Dopo sei mesi non era facile, ma credo di aver giocato bene così come tutta la squadra. Era una partita complicata per entrambe le squadre, questo punto è fondamentale. Ora ci giocheremo un’ultima partita molto importante, vogliamo vincere sia per noi che per i nostri tifosi. Vogliamo chiudere il campionato con una grande vittoria. Pavoletti è molto forte sulle palle lunghe e nei colpi di testa, è stato bravissimo in occasione del gol. Se mi aspettavo di giocare di più quest’anno? Nella prima parte di campionato ho giocato parecchio, ma per un giocatore è così, se c’è da aspettare bisogna aspettare la propria occasione. Il mio calo durante la stagione? Ho sempre dato il 100%, il calcio non è facile. Il mio futuro? Io voglio restare a Cagliari, sia in casa che in trasferta i tifosi sono sempre con noi e questo per me è molto importante. Per me è facile giocare quanto l’atmosfera è come quella di oggi. Giocare in Serie A è stato un sogno per me fin da quando ero in Croazia, in un anno ho imparato molto”.