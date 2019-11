Fonte: dal nostro inviato a Ciliverghe, Brescia

Mario Balotelli non disputerà l'amichevole di oggi pomeriggio sul campo del Ciliverghe Calcio, compagine lombarda militante in serie D. L'attaccante delle Rondinelle è arrivato dopo l'inizio del match, rimanendo in disparte. Al momento non si conoscono le cause dell'esclusione, ma probabilmente Grosso non ha voluto rischiarlo.