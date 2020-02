vedi letture

tmw Brescia, Lopez: "Squadra in crescita. Balotelli? Provare a farlo rendere al meglio"

Nella zona mista del “Rigamonti”, a commentare la sconfitta subita dal Napoli, si presenta mister Diego Lopez. Queste le parole del tecnico del Brescia: “E’ importante lavorare, la squadra è migliorata anche se è difficile dirlo quando non fa punti, ma è vero che abbiamo un ottima rosa, con qualità. Siamo riusciti a segnare, anche se su rigore, il Napoli è stato poi bravo a trovare il secondo gol, noi meno a subirlo, ma possiamo crescere. La squadra si è difesa bene e ha attaccato bene gli spazi, ma le grandi squadre hanno la capacità di cambiare velocemente una partita”.

Gli viene poi chiesto se da ora in poi potrà cambiare qualcosa in avanti, per supportare al meglio Balotelli: “L’idea è quella di cercare di farlo rendere al meglio, se fa bene lui fa bene il Brescia. Va messo nelle condizioni di fare meglio. La qualità in rosa la abbiamo, è che non sempre è semplice farla venire fuori”.