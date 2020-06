tmw Brescia, si ferma Sabelli: contusione in allenamento, domani le valutazioni

Piove sul bagnato in casa Brescia. La trasferta contro la Fiorentina si avvicina, ma Diego Lopez ha praticamente gli uomini contati in difesa. Dopo Chancellor e Cistana il tecnico delle Rondinelle rischia di perdere anche Stefano Sabelli, che nell'allenamento odierno ha subito una contusione. Lo staff medico ha immediatamente fermato il giocatore, domani ci saranno ulteriori valutazioni per poter recuperare il terzino destro in vista di una partita fondamentale per la corsa salvezza.