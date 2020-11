tmw Buffon out dai convocati? Affaticamento al polpaccio per il portiere della Juve

Gianluigi Buffon non è stato incluso nella lista dei convocati di Andrea Pirlo per la sfida di Champions League contro il Ferencvaros di questa sera e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la causa sarebbe un affaticamento al polpaccio, che non preoccupa comunque in vista delle prossime uscite.