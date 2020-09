tmw Cagliari, Cragno piace a molti ma i rossoblù fissano il prezzo: 30 milioni di euro

vedi letture

Sarà ancora a Cagliari, con ogni probabilità, il futuro di Alessio Cragno. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il talentuoso portiere piace ed è apprezzato da molti club, ma i rossoblù non hanno alcuna intenzione di cederlo e chiedono 30 milioni per lasciarlo partire. Una cifra troppo alta per chiunque al momento che sta frenando qualsiasi tipo di trattativa e che tratterrà il classe '94 almeno per un'altra stagione in Sardegna dove comunque si trova benissimo.