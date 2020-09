tmw Cagliari, è arrivato Riccardo Sottil: "Bellissima accoglienza, felice di essere qui"

Riccardo Sottil è sbarcato a Cagliari questa mattina. Arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società viola, Sottil si aggregherà dalle prossime ore al gruppo guidato da Eusebio Di Francesco: "Bellissima accoglienza, non me l'aspettavo - ha detto all'aeroporto di Elmas -. Saluto i compagno e il mister. In Under 21 c'era con me Luca Pellegrini, mi ha detto che questa è una piazza bellissima, che però già conoscevo. Sono felice di essere qui".