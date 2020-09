tmw Sottil al Cagliari, tutti i dettagli e le cifre. Per i viola c'è anche il diritto di controriscatto

vedi letture

E' tutto fatto per il passaggio di Riccardo Sottil dalla Fiorentina al Cagliari. Come noto, l'esterno classe 1999 raggiungerà il club sardo dopo gli impegni con la Nazionale, per un affare importante anche dal punto di vista delle cifre. Il giocatore, infatti, si trasferisce in Sardegna in prestito col diritto di riscatto in favore dei rossoblù fissato a 11 milioni di euro. La Fiorentina - secondo quanto raccolto da TMW - mantiene però il diritto di controriscatto.