TMW - Cagliari, Faragò: "Prima salviamoci, poi inseguiremo i nostri sogni"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Faragò, jolly del Cagliari, ha commentato in zona mista il pareggio ottenuto oggi a San Siro contro l'Inter. Questo quanto raccolto da TMW: "Siamo soddisfatti soprattutto per aver imposto il nostro gioco qui a San Siro, col 60% di possesso palla. Dopo lo svantaggio abbiamo continuato a giocare e concesso poco, fino a trovare il pareggio. Siamo entrati in campo con personalità".

Crisi alle spalle?

"Il nostro obiettivo all'inizio era salvarci. Appena lo raggiungeremo, cercheremo di lottare per un sogno che abbiamo tutti. Sappiamo che partita dopo partita dobbiamo ottenere il massimo e tenerci stretta la posizione di classifica che abbiamo adesso, lottando per migliorarla ulteriormente".

Maran?

"Il mister ci ha preparati bene, il modo in cui siamo scesi in campo è stato molto utile oggi. Maran ha letto nel modo giusto la partita e noi siamo stati bravi a interpretarla come ci aveva detto lui".

Cragno?

"Sono contentissimo del suo ritorno, è un grande portiere oltre che un buon amico. È bello che il suo calvario sia alle spalle, ma dal punto di vista dei portieri siamo sempre stati in mani sicure: da Olsen a Rafael, fino appunto a Cragno