© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il mercato da protagonista, arrivano comunque brutte notizie dall'infermeria per il Cagliari del presidente Giulini. Leonardo Pavoletti - uscito ko durante la prima gara di campionato contro il Brescia - ha infatti riportato una lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco esterno del ginocchio sinistro. Una tegola non indifferente per mister Maran, considerando che - in attesa da capire in maniera più approfondita la gravità della lesione e il tipo di intervento - i tempi di recupero per l'attaccante '88 oscilleranno comunque da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6.