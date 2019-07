TMW - Cagliari, Vicario in ritiro ma andrà in prestito in Serie B

Fonte: Dal nostro inviato, Francesco Aresu

Il portiere Guglielmo Vicario ha raggiunto Pejo, sede del ritiro del Cagliari, per iniziare la preparazione dopo la definizione dell'operazione tra il club di patron Giulini e il Venezia. Questa mattina l'estremo difensore classe '96 ha svolto differenziato ma già nel pomeriggio si potrebbe allenare con gli altri portieri, agli ordini del preparatore Walter Bressan.

Vicario però resta in uscita: in questo momento, Benevento in vantaggio sul Perugia per la sua acquisizione a titolo temporaneo.