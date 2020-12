tmw Calabria, il gol e un futuro a tinte rossonere: col Milan colloqui in corso per il rinnovo

Davide Calabria è probabilmente la più bella sorpresa del Milan in questo avvio di stagione. Dopo un'estate trascorsa senza la certezza di una sua permanenza in rossonero al 100%, il terzino classe '96 ha fugato ogni dubbio a suon di ottime prestazioni. La sua crescita negli ultimi quattro mesi è stata esponenziale e non a caso Calabria s'è guadagnato anche un posto nella Nazionale di Roberto Mancini.

Calabria nella serata di ieri contro il Genoa ha trovato anche il suo primo gol in stagione, a conferma di una crescita sempre più evidente gara dopo gara. Il Milan, adesso, considera Calabria un perno anche della squadra del futuro e per questo è già al lavoro per rinnovargli il contratto. Calabria è ovviamente disponibile a restare nel club del suo cuore: si sta parlato delle cifre, servirà un sostanziale incremento dell'ingaggio per la fumata bianca anche perché non mancano le richieste per lui da parte di diversi club. Ma ci sono ottime basi per firmare ben presto un nuovo contratto: quello attuale ha scadenza nel giugno 2022.