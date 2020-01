Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' ancora un obiettivo del Milan, ma Simon Kjaer non rientra direttamente nell'affare Caldara. L'Atalanta questo pomeriggio ha definito il ritorno del difensore classe '94, che già domani sosterrà le visite mediche con la Dea. Ma nella trattativa non rientra il calciatore danese, che resta comunque tra i possibili rinforzi in difesa per la società rossonera in vista della seconda parte di stagione.