tmw Castellacci: "Italiani faciloni? Senza dubbio. Sport da fermare 15 giorni fa"

vedi letture

Enrico Castellacci, ex medico della nazionale cinese e ora consulente del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, ha parlato dell'opportunità dello stop allo sport già due settimane fa, spiegando anche che c'è stata una sottovalutazione della pandemia in Italia. "Quindici giorni fa ne parlavamo in maniera ludica, nello sport, io dissi che sarebbero stati da bloccare tutti i campionati. Sembrava una cosa folle. Una pandemia di questo genere si combatte se si riesce a rallentare il virus. Siamo stati faciloni, specialmente i giovani che rinunciano con rammarico alla movida, all'aperitivo, addirittura ai rave party. C'è stata superficialità, trattandola come un'influenza che non è. Le direttive poi non sono state drammatiche da subito per non interagire a livello psicologico con utenza e cittadino, poi però c'è la psicosi che prende piede quando si vedono assalti ai supermercati con derrate alimentari che ci saranno anche in futuro. Viene l'angoscia, passiamo da un estremo all'altro".