Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Massimo Cellino parla anche all'uscita della Lega Serie A, a Milano, dove oggi si è tenuta una riunione tra club di massima serie. Queste le parole del numero uno del Brescia circa l'infelice uscite di qualche ora fa ( leggi qui le sue dichiarazione integrali ): "Se scrivete tutte le cazzate che dico non smettete più di scrivere... non mi devo mica discolpare. La cosa tragica è che non sapete più cosa scrivere... Cosa è successo oggi? Un ca**o...".

Vuole chiarire quello che ha detto?

"No... le persone per bene mi conoscono. Se chiarisco faccio più danni".