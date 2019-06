Fonte: Da Milano, Simone Bernabei

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' terminata la cena a Milano tra Antonio Conte e il suo staff. All'uscita del ristorante, il tecnico dell'Inter è stato intercettato dai giornalisti presenti. "Se abbiamo parlato della nuova Inter? No, abbiamo mangiato. L'Italia ha vinto? Siamo contenti. Se Dzeko è un obiettivo? Non parlo, non vorrei essere scortese ma non si può parlare sempre", ha detto Conte che sul nuovo staff ha detto: "Se sono felice di iniziare a lavorare con loro? Sì". Il menu del nuovo allenatore nerazzurro e dei suoi collaboratori ha visto un antipasto e una bistecca.