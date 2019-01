© foto di Daniele Buffa/Image Sport

S'inserisce con forza la Fiorentina nella pista di mercato legata a Fabio Depaoli del Chievo. Secondo quanto raccolto il club viola starebbe lavorando per mettere a disposizione di Stefano Pioli il terzino già in questa sessione di mercato. Non manca però la concorrenza visti gli interessamenti di Genoa e Sampdoria.