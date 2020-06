tmw Cina, salta tutto? I dubbi del governo e big senza stranieri. Benitez usa volo privato

Nessuno straniero può rientrare in Cina dallo scorso 30 di marzo. C'era chi, nel furoreggiare della pandemia in Italia, esultava perché lo stato cinese era il più sicuro per avere già vissuto la pandemia. Invece non c'è ancora una previsione per il ritorno degli sport di squadra, con il Governo che sta cercando di fare melina per cercare di capire quale sarà il futuro del calcio professionistico. Il ritorno in campo era fissato per 15 di aprile, poi inizio di giugno, ora non c'è ancora nessuna data, con il Wuhan Zall che è tornato a casa già da due mesi dopo l'esilio in Spagna dopo la preparazione invernale ma paradossalmente non ha il nuovo acquisto Carriço a disposizione.

LE BIG SENZA GLI STRANIERI - Lo Jiangsu Suning non può contare su nessuno dei propri giocatori più rappresentativi, dal brasiliano Miranda all'ala Wakaso, passando per Alex Teixeira oppure Eder. Tutti quanti sono a Milano in attesa di istruzioni. Anche Marko Arnautovic, ex conoscenza del calcio italiano, è rimasto fuori da Shanghai, Pellè non è tornato allo Shandong Luneng. Il Beijng Gouan non ha nemmeno il tecnico, Bruno Genesio, mentre i Cannavaro non possono puntare su Talisca e Paulinho. Qui la mappa completa di chi non è rientrato e non può farlo tutt'ora.

BENITEZ ARRIVA CON UN VOLO PRIVATO - Il problema è che l'ufficio visti non rilascia i documenti per entrare in Cina agli stranieri, neppure con regolare permesso di lavoro. Così, nonostante la lunga e serrata trattativa tra le parti, non c'è ancora una data per il reintegro nemmeno dei calciatori. Una situazione paradossale che è stata comunque scavalcata da Rafa Benitez, ora in quarantena in Cina, che ha sfruttato un visto antecedente noleggiandosi un aereo privato - costo 450 mila euro circa - per poter rientrare con il suo Daliang Yifang.

PIEDI DI PIOMBO - C'è anche un aspetto da non sottovalutare per la questione ripartenza del campionato. Il Governo vuole ripartire con gli stadi pieni, la gente felice di guardare il calcio e vivere una vita normale. Questo per non dare una immagine falsata, distorta di quello che è la Cina in questo momento. O, più probabilmente, per non far capire che la situazione stenta a riprendersi, che non è ancora tutto passato in un paese da 1,5 miliardi di abitanti. Per questo ogni contagiato a Pechino è vissuto come un problema - grosso - e le restrizioni scattano con particolare vigoria (probabilmente pure sproporzionate a quello che sta accadendo ora) in maniera automatica.

SALTA TUTTO? E poi si aggiunge un altro problema: non c'è l'intenzione di far slittare le date. Il campionato dovrebbe chiudersi quindi comunque a novembre, ma anche se partisse in agosto sarebbe impossibile fare i due gironi. C'è al vaglio una formula innovativa che, però, fa aggrottare la fronte agli osservatori esterni. Il rischio è che il calcio, in Cina, non riparta per un bel periodo. Questione di Coronavirus, di stadi e di immagine. E pure di stranieri che non rientrano.