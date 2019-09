TMW - Colombarini: "La SPAL mi è piaciuta, affrontata una Juve di ciclopi"

Fonte: Dal nostro inviato, Davide Soattin

Francesco Colombarini, proprietario della SPAL, ha analizzato in zona mista la sconfitta di oggi con la Juventus. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo retto un tempo, un tempo e mezzo. Sapevamo che giocavamo contro dei ciclopi, non potevamo certo pensare di portare via i tre punti dallo Stadium. La Juventus ha meritato la vittoria, anche se noi abbiamo fatto bene".

La SPAL esce comunque sollevata da questa sconfitta per il gioco espresso.

"Io ero sollevato anche mercoledì scorso, i tre punti sono da conquistare in altre partite. La SPAL mi è piaciuta oggi".

Il sostegno dei tifosi non manca mai.

"Loro ci sono sempre. I nostri tifosi si sono fatti sentire anche oggi e non ci fanno mai mancare il loro appoggio. Ci troveremo tutti insieme sabato prossimo col Parma".