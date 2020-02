TMW - Commisso: "Tifosi viola numeri uno al mondo. Arbitri? Oggi niente"

Fonte: Dagli inviati, Tommaso Bonan e Luciana Magistrato

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha analizzato in zona mista il ko odierno con l'Atalanta. Ecco quanto raccolto da TMW: "Sono dispiaciuto perché i ragazzi hanno fatto un buon primo tempo. Voglio ringraziare i tifosi, sono stati bravi: loro si meritavano qualcosa di meglio".

Passo indietro?

"No, non credo: ci mancano ancora alcuni giocatori. L’Atalanta è una squadra forte, vanno fatti i complimenti ai nostri avversari anche se avremmo potuto pareggiare".

L’accoglienza del pubblico a Gasperini?

"Tutti sanno che i tifosi viola sono i numeri uno al mondo".

L’abbraccio di Chiesa ai tifosi?

"Oggi l’ho visto bene, con tanto entusiasmo: gli avevo detto che avrebbe fatto gol".

Come si migliora il campionato?

"Oggi non c’è nulla da dire sugli arbitri, per questa partita non dico nulla sulla classe arbitrale. Voglio solo ringraziare i tifosi per il tifo che hanno fatto. Dobbiamo fare meglio meglio per loro".

Lo striscione contro Nicchi?

Se si fanno multe per questo, non si può più parlare… Ora ce la vedremo noi con le multe”.