TMW - Davids: "De Ligt, non esageriamo. Conte-Inter? Beato lui..."

Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell’evento Operazione Nostalgia a Cesena, l’ex Juventus Edgar Davids si è soffermato ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui anche l’inviato di TMW: “Se sono sempre il giocatore conosciuto ai tempi della Juventus? Magari, magari… Però è sempre bello giocare contro grandi giocatori”.

Su De Ligt: “Se è un grande colpo? Speriamo di sì. Se vale queste cifre? Fa bene il suo procuratore…”.

Su Conte all’Inter: “Beato lui… Spero per lui che possa fare bene”.

Ancora su De Ligt: “Dobbiamo aspettare, non si sa mai come si può sviluppare perché è ancora giovane. Lippi ha detto che nessuno era così forte ha la sua età? Se dice così ha ragione, ma ha giocato solo un anno ad altri livelli, non dobbiamo esagerare”.

Sui club italiani che fanno fatica in Europa: “Il livello è calato, ci sono meno stranieri di alto livello. Poi anche gli stadi non sono pieni come una volta, sono vecchi. Serve una rivoluzione per recuperare perché non è possibile che la Bundesliga va così bene e la Serie A no”.

È la Juve più forte di tutti i tempi? “Non è andata in finale di Champions, però. Spero ci vada quest’anno. Sicuramente se vuoi essere il migliore devi lottare per la Champions”.