© foto di Imago/Image Sport

E' tutto pronto per l'arrivo nel mondo Juventus di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, ormai ex capitano dell'Ajax, è pronto a diventare il calciatore classe '99 più pagato al mondo con un ingaggio da dodici milioni di euro netti a stagione, di cui otto di parte fissa e il restante in bonus legati al suo rendimento.

Interessante anche l'aspetto legato alla clausola rescissoria. Perché gli ultimi dettagli del contratto che sono stati sistemati nel fine settimana hanno riguardato la clausola che verrà inserita nell'accordo. Questa settimana, De Ligt sottoscriverà con la Juventus un contratto in cui sarà presente una clausola rescissoria da 125 milioni di euro, con possibilità di diventare più cospicua a seconda del rendimento. Nell'accordo, infatti, verrà inserito che ogni trofeo che De Ligt alzerà al cielo in questa stagione con la casacca bianconera farà salire verso l'alto la clausola rescissoria di 3-4 milioni di euro.

Di primissimo livello anche le cifre della transazione: nelle casse dell'Ajax andranno 75 milioni di euro bonus compresi.