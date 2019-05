TMW - De Roon: "Siamo felici". Poi Hateboer intona l'inno Champions

Fonte: Da Reggio Emilia, Antonio Parrotto

L'Atalanta festeggia la prima storica qualificazione alla Champions. Marten de Roon, centrocampista della Dea, dopo la gara contro il Sassuolo ha parlato in zona mista dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. "Siamo troppo felici, non so cosa aggiungere perché chiudere il campionato al terzo posto è incredibile. Siamo contentissimi, ora non ci sono parole per spiegare come ci sentiamo. Abbiamo scritto una pagina di storia, grazie a tutti i tifosi, le nostre famiglie, lo staff e la società", le sue parole.

Nel girone di ritorno, l'Atalanta è stata la miglior squadra. "Abbiamo sbagliato le prime otto gare, poi abbiamo trovato il giusto ritmo".

Quale futuro per te? "Non ci voglio pensare, penso all'Atalanta e alla Champions. E' un sogno anche per me, avevo giocato in nazionale e ora c'è anche la Champions. Peccato che giochiamo a Reggio Emilia, giocare la Champions a Bergamo sarebbe stato perfetto. Ora però pensiamo solo alla competizione europea".

Come ti senti? "Non so dirlo, sono tornato a Bergamo e il livello si è alzato. Siamo contentissimi, la nostra squadra è meravigliosa. Tutti noi olandesi vogliamo giocare la Champions. La squadra è cresciuta tanto, soprattutto dopo le prime dieci gare. Siamo cresciuti come squadra".

Durante l'intervista irrompe Hans Hateboer, terzino che ha intonato la celebre musichetta della Champions League. L'esterno ha poi dichiarato: "Portare l'Atalanta in Champions è bellissimo per noi e per la città di Bergamo. Per una squadra come la nostra, arrivare al terzo posto e raggiungere la finale di Coppa Italia è un sogno".