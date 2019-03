Nel corso della lunga intervista rilasciata a TMW alla vigilia di Porto-Roma, l'ex campione portoghese Deco ha confessato di aver sognato a lungo di trasferirsi in Serie A durante la sua carriera da calciatore: "Ho sempre amato l'Inter e il calcio italiano. Sono cresciuto negli anni '90 ammirando e studiando i grandi campioni delle big di Serie A. Purtroppo, però, non ho avuto il tempo per realizzare questo mio sogno da calciatore".

