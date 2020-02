vedi letture

tmw Dellas può ripartire dall'Egitto: contatti tra l'ex Roma e il Wadi Degla

Quattro anni in Grecia, poi anche una possibilità di sbarcare in Italia alla Reggiana. Ma quella trattativa si risolse con un nulla di fatto e adesso Traianos Dellas, ex difensore della Roma, potrebbe ripartire dall'Egitto. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico greco è stato contattato dal Wadi Degla, in questo momento penultimo nella Premier League egiziana dopo diciassette giornate.