Futuro in Australia per l'ex giallorosso Dellas: sarà l'allenatore del Melbourne Victory

vedi letture

Futuro in Australia per Traianos Dellas. L’ex difensore della Roma, dopo una trattativa complicata ma che alla fine ha visto arrivare la fumata bianca,è vicinissimo a essere nominato come nuovo allenatore del Melbourne Victory. Si tratterà della prima esperienza da tecnico lontano dalla Grecia per Dellas, che dal 2013 ha iniziato ad allenare, guidando nel corso degli anni AEK Atene, Atromitos e Panathinaikos.