“L’allenatore ha deciso di stravolgere la squadra, non si sa come si presenterà. Non ci sono più speranze di andare avanti nella competizione e quindi il Ct vorrà provare delle novità”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore della Roma, Traianos Dellas sulla nazionale greca, che questa sera sfiderà l’Italia. Dellas, inoltre, si sofferma in particolare sui giallorossi: "Come sempre è una squadra che è vicina a fare qualcosa di importante ma poi non arriva in fondo. Da quando è andato via De Rossi non c’è una bandiera, un punto di riferimento. Però è una grande squadra, con un grande pubblico”.

