Emre Can resta in uscita dalla Juventus. Fuori dalla lista Champions, nelle scorse settimana c'era la sensazione che il tedesco potesse rientrare con forza nelle grazie di Maurizio Sarri considerata anche la sua polivalenza come centrale difensivo, ruolo già coperto con la Germania. L'impatto di Merih Demiral con la prima squadra e coi titolari, però, sembra aver fatto cambiare idea alla dirigenza: il tedesco è in uscita ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la richiesta è di oltre 25 milioni di euro. Una cifra che difficilmente le pretendenti raggiungeranno. Una è il Paris Saint-Germain, che ha sondato il terreno ma che non arriverà a simili prezzi. In tutto questo sul tavolo c'è la possibilità di uno scambio con Leandro Paredes ma le valutazioni per adesso non convincono le società.