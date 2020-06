tmw Dennis Man piace ad Atalanta e Samp: la Steaua per ora spara alto

Dennis Man piace in Italia. L'esterno classe '98 di proprietà della Staeua Bucarest è anche nel giro della nazionale rumena e ha catturato l'attenzione di molti club europei. Già due anni fa alcune società italiane si erano interessante a lui ma adesso che è un po' più esperto sono tornate a prenderlo in seria considerazione. In particolare piace a Samp e Atalanta (per i bergamaschi però l'operazione sarebbe subordinata una partenza). Mancino, gioca su tutte e due le fasce, può fare anche il trequartista. Elevate per ora le richieste della Steaua, intorno ai diciotto milioni di euro.