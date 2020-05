tmw Di Palma: "A Buffon ho detto di continuare. La nostra scuola portieri resta la migliore"

Nel corso TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, Vincenzo Di Palma, preparatore dei portieri di vari club e in passato anche della Nazionale, ha parlato di vari temi, tra cui anche il futuro di Buffon. Di Palma del resto ha visto 'nascere' Buffon come portiere al Parma, nell'epoca di Scala allenatore (lui era il preparatore dei portieri): "Ho sentito Gigi tempo fa e gli ho detto: 'finchè stai bene fisicamente e sei motivato perchè devi smettere? Continua. Se ci sono gli stimoli vuol dire che può andare avanti".

Parlando in generale, potranno esserci dei problemi per i portieri alla ripresa dopo uno stop forzato?

"Non credo, anzi in casa il portiere ha potuto lavorare sulla forza. Può mancare l'aspetto aerobico che però al portiere non serve tantissimo. La tecnica non si dimentica. Può essere magari qualche difficoltà a livello tattico con i compagni ma se il portiere ha conoscenze da questo punto di vista non ci saranno difficoltà".

I portieri stranieri cosa portano nella nostra Serie A?

"Hanno qualcosa in più sotto l'aspetto caratteriale e fisico ma tecnicamente non c'è storia con i nostri. Hanno personalità e sopperiscono così ad una mancanza tecnica ma la nostra scuola resta la migliore"