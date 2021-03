ESCLUSIVA TMW - Di Palma: "I club investano di più sui nostri portieri giovani. Il 60% sono stranieri"

esclusiva Di Palma: "I club investano di più sui nostri portieri giovani. Il 60% sono stranieri"

Vincenzo Di Palma, preparatore dei portieri, ha una grande esperienza. E' intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. A lungo componente dello staff di Prandelli ha detto sul tecnico della Fiorentina: "Mi fa piacere ci sia stata la vittoria col Benevento, mancava solo il risultato. Le prestazioni non erano state così negative. Sono convinto che d'ora in poi le cose andranno meglio. Cesare poi è molto preparato e tatticamente è uno dei migliori in circolazione. Ama Firenze e la tifoseria. Futuro? E' un allenatore da progetto e se c'è un buon progetto sarebbe da confermare".

Parlando di portieri come sta andando la crescita dei nostri giovani? Adesso sono tornati tanti portieri stranieri

"Si investe poco sulle nostre risorse, sui nostri giovani. In A c'è quasi il 60% di portieri stranieri. La scuola italiana è sempre la migliore a livello tecnico. Il ruolo oggi peraltro è cambiato. Il portiere ha tre compiti: difendere la porta, difendere lo spazio alle spalle della linea difensiva e in più deve esser bravo nella costruzione del gioco. Oggi però in questo particolare si sta esagerando, ci sono delle forzature. Sono aumentate le reti subìte... in fase di possesso. Ci stiamo complicando le cose".

