esclusiva Di Palma: "Spero che Buffon continui a giocare. Parma, 28 anni fa la Coppa Coppe"

Il 12 maggio 1993 il Parma vinceva la Coppa delle Coppe a Wembley contro l'Anversa. Vincenzo Di Palma che all'epoca era vice di Scala e allenatore dei portieri è intervenuto nel corso del TMW News per ricordare quel successo. "Fu una soddisfazione enorme, vincere la Coppa Italia e poi la Coppa Coppe dopo due anni di A fu un traguardo storico. Era iniziato un ciclo di vittorie prestigiose, grazie anche all'ambiente e alla società che allestì una squadra fatta di uomini. Scala costruì un vero giocattolo. Era una squadra costruita alla perfezione". Su Buffon di cui è stato preparatore ha detto: "Non mi aspettavo questo addio alla Juve ma avrà i suoi motivi. Spero che continui, l'ho sentito carico e voglioso e gli ho sempre detto che se motivato è giusto che vada avanti".

